ULSS 8 BERICA – Zero contagi e zero decessi nell’ultima settimana

Riceviamo e pubblichiamo l’aggiornamento riassuntivo settimanale dell’Ulss 8 Berica. Per la prima volta non vengono registrati né nuovi contagi né decessi nel territorio dell’Ulss (che comprende, lo ricordiamo, anche la città di Vicenza, e comuni come Lonigo, Noventa, Montecchio, Arzignano, Valdagno, Chiampo, Camisano). Rimangono a zero le terapie intensive e i ricoverati sono 7, tutti in area medica del San Bortolo di Vicenza. In una settimana sono stati eseguiti 5169 tamponi. Da tabella regionale odierna sappiamo che nell’intera provincia di Vicenza, gli ‘attualmente positivi’ sono 65 (comprensivi quindi anche dell’Ulss 7 Pedemontana).