Ulss 8 Berica: una settimana di covid, i dati

Ecco il riepilogo settimanale in chiaroscuro dell’Ulss 8 Berica.

I dati positivi sono: assenza di decessi e le terapie intensive tornate a zero. I dati negativi: forte incremento dei contagi e delle persone in sorveglianza passiva. Aumento dei ricoveri (+2) in area non critica (malattie infettive).