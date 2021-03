Ulss 8 Berica – Somministrazione della seconda dose ai pazienti trapiantati

È proseguita regolarmente anche nella giornata di ieri la campagna di vaccinazione anti-Covid dell’ULSS 8 Berica. In particolare, oggi è stata somministrata la seconda dose di vaccino ai pazienti trapiantati, completando così la messa in sicurezza di questa categoria potenzialmente a elevato rischio.

Come per la prima dose, anche la somministrazione della seconda dose è avvenuta al San Bortolo, anzichè in Fiera di Vicenza, in quanto oltre agli operatori dedicati alla campagna di vaccinazione era presente anche il personale sanitario del Centro Trapianti.