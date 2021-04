Riprendono le attività ambulatoriali non urgenti in tutto il Vicentino

DA LUNEDÌ 26 APRILE RIPRENDONO LE PRESTAZIONI AMBULATORIALI

E LE ATTIVITÀ CHIRURGICHE NON URGENTI

Agende aperte per le prenotazioni, grazie all’incremento delle forniture di vaccini

Ecco le due comunicazioni delle Ulss 8 Berica e 7 Pedemontana

ULSS 8 BERICA

In conformità con le direttive regionali, anche in ULSS 8 Berica da lunedì 26 aprile sarà riaperta progressivamente l’attività ambulatoriale in tutte le specialità e in tutte le sedi, anche per le prestazioni con classe di priorità D e P (quelle con attesa rispettivamente a 30 e 60/90 giorni) che erano state temporaneamente sospese dal 29 marzo a causa dell’intensificarsi della pandemia.

Sono circa 660 gli utenti che prima della sospensione avevano già una prenotazione fissata: questi non dovranno richiamare il CUP aziendale, saranno infatti direttamente gli operatori dell’ULSS 8 Berica a richiamarli e proporre loro una data.

Va precisato che, sempre in conformità con le direttive regionali, in realtà l’attività ambulatoriale non si era mai fermata del tutto nell’ultimo mese, garantendo comunque il servizio per le prenotazioni in classe U (urgente) e B (entro 10 giorni): in totale sono state circa 82.000 le visite ed esami specialistici di pazienti non ricoverati che sono stati svolti in ULSS 8 Berica nell’ultimo mese.

Per tutti gli utenti con nuove prenotazioni da effettuare, invece, si ricorda che oltre al CUP è possibile effettuare le prenotazioni anche via web, sul sito dell’ULSS 8 Berica, e per le principali specialità presso le farmacie (nel Distretto Est).

Gli appuntamenti saranno fissati dando priorità a chi era già in possesso di una prenotazione, secondo il doppio criterio della classe di priorità e della data della prenotazione.

Sempre in conformità con le direttive regionali, e compatibilmente con l’andamento dei ricoveri dei pazienti Covid, da lunedì 26 aprile riprenderanno gradualmente anche le attività di ricovero per prestazioni differibili che erano state sospese nell’ultimo mese. Anche in questo caso va sottolineato che nell’ultimo mese, in piena terza ondata, complessivamente sono stati comunque 2.800 gli interventi chirurgici eseguiti negli ospedali dell’ULSS 8 Berica.

ULSS 7 PEDEMONTANA

Anche l’ULSS 7 Pedemontana, in conformità con le direttive regionali, si prepara a riprendere dal 26 aprile le attività differibili che dal 29 marzo erano state sospese a causa dell’incremento dei contagi e dunque dei ricoveri di pazienti Covid. La riapertura riguarda sia le visite ambulatoriali e gli esami specialistici con priorità D e P (quelle con attesa rispettivamente a 30 e 60/90 giorni, mentre quelle più urgenti non erano mai state sospese), sia l’attività chirurgica programmata.

Gli utenti che prima della sospensione avevano già una prenotazione fissata non dovranno richiamare il CUP aziendale, saranno infatti direttamente gli operatori dell’ULSS 7 Pedemontana a richiamarli e proporre loro una data.

«In queste settimane in realtà non abbiamo mai smesso di prenderci cura dei pazienti non Covid – sottolinea il Direttore Generale Carlo Bramezza -, pur essendo impegnati da una parte nella gestione della “terza ondata”, dall’altra nell’avvio della campagna di vaccinazione. È indubbio però che la ripresa delle attività anche per le prestazioni non urgenti rappresenta un ulteriore segnale di normalizzazione, anche se ai cittadini chiediamo attenzione e pazienza. Attenzione perché il virus è ancora tra noi e quindi dobbiamo tutti rispettare le misure di prevenzione per mantenere bassi i contagi, pazienza perché in questo momento la priorità deve andare, per il bene di tutti, alla compagna di vaccinazione, sulla quale quindi stiamo concentrando importanti risorse di personale: per questo motivo la ripresa delle attività non urgenti sarà graduale».