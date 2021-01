ULSS 8 BERICA – Riaprono progressivamente le attività ambulatoriali

RIATTIVAZIONE PROGRESSIVA DELLE ATTIVITÀ AMBULATORIALI ANCHE PER LE PRESTAZIONI NON URGENTI: INFORMAZIONI PER GLI UTENTI

Gli utenti già in possesso di una prenotazione non dovranno fare ulteriori richieste: saranno richiamati direttamente per fissare un appuntamento. Già oltre 400 le richiamate effettuate dal CUP

In conformità con le direttive regionali, anche in ULSS 8 Berica da lunedì 1 febbraio sarà riaperta progressivamente l’attività ambulatoriale in tutte le specialità e in tutte le sedi, anche per le prestazioni con classe di priorità D e P (quelle con attesa rispettivamente a 30 e 60/90 giorni) che erano state temporaneamente sospese a causa dell’intensificarsi della pandemia; contestualmente riprenderà anche l’attività in libera professione intramoenia.

Gli utenti che prima della sospensione avevano già una prenotazione – sia con un appuntamento già fissato, poi rimandato, sia in attesa di fissarlo – non dovranno richiamare il CUP aziendale: saranno infatti direttamente gli operatori dell’ULSS 8 Berica a richiamarli e proporre loro una data. Un’attività, questa, che l’ULSS 8 Berica ha già iniziato da lunedì scorso, in previsione dell’imminente riapertura delle attività: sono oltre 400 infatti i vicentini con una prenotazione in sospeso che nell’ultima settimana sono già stati contattati per fissare un appuntamento.

Va precisato che, sempre in conformità con le direttive regionali, in realtà l’attività ambulatoriale non si era mai fermata del tutto nei mesi scorsi, garantendo comunque il servizio per le prenotazioni in classe U (urgente) e B (entro 10 giorni): in totale sono state circa 224.650 le visite ed esami specialistici di pazienti non ricoverati che sono stati svolti in ULSS 8 Berica negli ultimi tre mesi, durante la gestione della fase più acuta della pandemia.

Per tutti gli utenti con nuove prenotazioni da effettuare, invece, si ricorda che oltre al CUP è possibile effettuare le prenotazioni anche via web, sul sito dell’ULSS 8 Berica, e per le principali specialità presso le farmacie (nel Distretto Est).

Gli appuntamenti saranno fissati dando priorità a chi era già in possesso di una prenotazione, secondo il doppio criterio della classe di priorità e della data della prenotazione.

Sempre in conformità con le direttive regionali, le attività di ricovero per prestazioni differibili restano invece per il momento ancora sospese.