Ulss 8 Berica – Nell’ultimo weekend arancione aumentano contagi (ma con 2000 tamponi in più) e ricoveri

Nel bollettino dell’Ulss 8 Berica che fotografa la situazione del weekend, emerge un trend dei contagi che non accenna a significative diminuzioni. Sono 254 i nuovi contagiati a fronte di 220 guariti (38 in più dello scorso weekend ma con 2000 tamponi eseguiti in più).

Più preoccupante il dato sui ricoveri. Se le terapie intensive rimangono stabili, il numero dei ricoverati in area medica aumenta di 5 unità.

