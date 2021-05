Ulss 8 Berica – Nel weekend 7500 tamponi e 174 positivi: in calo ricoveri – Il confronto con lunedì scorso

Nessun decesso nel weekend nell’Ulss 8 Berica. A fronte di 7444 tamponi sono stati rilevati 174 positivi, mentre i guariti sono 206. In calo i ricoveri (-2). Un paziente in più in terapia intensiva. Sotto: il bollettino di oggi e a seguire quello di lunedì scorso. In una settimana i ricoveri sono passati da 113 a 91 (-22). Le terapie intensive da 15 a 13