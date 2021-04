Ulss 8 Berica – Nel weekend 216 contagiati – I ricoveri scendono a 129

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

A fronte di 6192 tamponi sono 216 i nuovi positivi nell’Ulss 8 Berica rilevati nel weekend, superati dai guariti che sono 239. Prosegue anche il trend di decrescita del numero dei ricoverati, sceso a 129. Di questi, 17 (-3) sono in terapia intensiva. Nel picco di inizio gennaio 2021 si raggiunsero i 265 posti letto occupati in area medica e 24 in terapia intensiva