Ulss 8 Berica – Crollo dei ricoveri in un giorno (-10)

Accelerazione del calo della curva del contagio e dei ricoveri nel Vicentino. In base ai dati dell’Ulss 8 nel giro di 24 ore sono calati di 10 unità i ricoveri. Quattro persone in meno in terapia intensiva. Un decesso.

Rispetto ad una settimana fa i ricoveri sono scesi di ben 35 unità e le terapie intensive sono passate da 11 a 3.