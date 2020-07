ULSS 8 BERICA – Aggiornamento focolaio Basso Vicentino

Il comunicato dell’Ulss 8 Berica. Attivo anche il sabato e la domenica il numero del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica

In merito all’attività di indagine circa i contagi Covid riscontrati nel Basso Vicentino, l’ULSS 8 Berica comunica che tutti i 52 cittadini posti in via precauzionale sotto sorveglianza domiciliare sono stati sottoposti a tampone con esito negativo. Al momento sembrano dunque rientrare i timori di un’ulteriore espansione del focolaio. Nonostante questa notizia rassicurante, la Direzione dell’ULSS 8 Berica ha deciso di ampliare ulteriormente l’azione di screening della popolazione potenzialmente coinvolta: «Chiunque avesse avuto contatti attraverso con i soggetti coinvolti nel focolaio – spiega il Direttore Generale dell’ULSS 8 Berica Giovanni Pavesi – è invitato a rivolgersi immediatamente al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della nostra azienda per valutare l’effettiva possibilità di contagio e se opportuno fissare l’esame del tampone».

Il numero da contattare è il 339 8742091: risponde il call center del Nucleo Operativo Covid-SISP dell’ULSS 8 Berica, attivo tutti i giorni (anche sabato e domenica) dalle 9.00 alle 12.00.