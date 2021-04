Ulss 8 – Al via prenotazioni per i nati dal 1952 al 1961

Come annunciato dal Governatore Zaia, da oggi pomeriggio, lunedì 26 aprile dalle ore 14.30, è possibile prenotare le vaccinazioni dalla classe 1952 alla classe 1961 (sito dell’Ulss di appartenenza, CLICCA QUI).

Nello specifico, i nati nelle classi dal 1952 al 1956, che hanno il proprio medico di base che vaccina nel proprio ambulatorio, saranno chiamati direttamente dal proprio medico di famiglia. Per tutti gli altri sono aperte le prenotazioni on line per la coorte di classi indicate sopra (dal 1952 al 1961).

Nell’Ulss 8 attualmente è stato vaccinato il 97% delle persone over 80 anni. Per le persone over 70 anni, attualmente, siamo al 76% dei vaccinati.