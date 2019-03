Ulss 7 Pedemontana, rafforzate le direzioni degli ospedali

Con una delibera oggi il Commissario Bortolo Simoni ha conferito al dottor Antonio di Caprio l’incarico di Direttore Medico dell’Ospedale San Bassiano a tempo determinato sul posto di cui è titolare la dottoressa Matilde Carlucci, attualmente in aspettativa in quanto ricopre l’incarico di Direttore Sanitario al Policlinico di Bari. Il dr. di Caprio proseguirà così la guida dell’ospedale, incarico che aveva già ricoperto negli ultimi due anni in qualità di facente funzione, insieme alla direzione dell’ospedale di Asiago. Laureato in Medicina e Chirurgia con la specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva a pieni voti, è stato dirigente medico prima presso la Direzione Medica Ospedaliera dell’Azienda Ulss 17 (Monselice) e poi presso l’Azienda Ulss 10 “Veneto Orientale” (San Donà di Piave), per poi prestare servizio dal 2012 a oggi presso gli ospedali di Bassano del Grappa e Asiago.

Parallelamente all’ospedale di Santorso è stata confermata alla direzione la dr.ssa Milvia Marchiori che già ha svolto questo incarico negli ultimi mesi. Anche lei laureata in Medicina e Chirurgia con la specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, in precedenza ha ricoperto il ruolo di Direttore Medico presso gli ospedali dell’Azienda Ulss 5 Ovest Vicentino e diversi incarichi presso la Regione Veneto, tra i quali quello di referente presso l’Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali per le liste d’attesa.

Con l’obiettivo di potenziare la direzione medica dell’ospedale di Santorso, è stata inoltre avviata la procedura di selezione per un ulteriore dirigente medico che sarà nominato nel corso delle prossime settimane.