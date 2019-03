ULSS 7 PEDEMONTANA – 80 assunzioni in due mesi

Tante sono le nuove assunzioni stabilite dal 1 gennaio 2019 ad oggi

Sono ben 80 le nuove assunzioni deliberate in due mesi, dal 1 gennaio di quest’anno ad oggi, in ULSS 7 Pedemontana. Un risultato di grande rilievo, del quale trarranno beneficio tutti gli ospedali dell’azienda socio-sanitaria (Bassano, Santorso ed Asiago), ma anche i servizi territoriali, a confermare un impegno davvero a 360° gradi per il potenziamento degli organici. Più in dettaglio, nell’elenco troviamo diversi specialisti di area medica (Medicina Interna, Medicina Fisica e Riabilitazione, Cardiologia, Nefrologia, Ortopedia e Traumatologia, Malattie Infettive e altri reparti ancora), ma anche di area sanitaria (due biologi e due psicologi) oltre ad un veterinario; e ancora, tecnici e altre figure sanitarie, 12 infermieri e 10 operatori socio-sanitari. Potenziata anche l’area amministrativa, con 16 nuove delibere di assunzione, con l’obiettivo di velocizzare sia i processi interni sia la capacità di risposta ai cittadini per le loro richieste documentali, mentre in ambito territoriale è da sottolineare il conferimento dell’incarico a 7 nuovi pediatri. «Il potenziamento degli organici – commenta il dott. Bortolo Simoni, commissario dell’ULSS 7 Pedemontana – è una priorità per questa Direzione. Essere riusciti a deliberare 80 nuovi ingressi in due mesi dimostra con i fatti tutta la concretezza di questo impegno».