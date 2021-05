Ulss 7 – 15 mila posti liberi per vaccinazioni fascia 40-59

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Nella giornata di oggi l’ULSS 7 Pedemontana ha aperto ulteriormente le agende di prenotazione per la vaccinazione anti-Covid, creando nuove sedute per i cittadini tra i 40 e i 59 anni: sono complessivamente 15 mila i posti liberi per questa fascia di età, con le prime disponibilità già dal 7 giugno.

L’Azienda socio-sanitaria rinnova così l’appello ad aderire alla campagna: «In queste coorti di età, se consideriamo sia i cittadini già vaccinati con la prima dose e sia quelli prenotati, abbiamo già intercettato circa il 63% della popolazione – sottolinea il Direttore Generale Carlo Bramezza -, ma l’obiettivo naturalmente è alzare il più possibile il livello di copertura. Invito quindi i cittadini in questa fascia di età a cogliere l’opportunità rappresentata da questi nuovi posti e a prenotarsi».