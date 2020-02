Uilca Veneto: “Valutare chiusura di alcune filiali”

Vista la grave situazione venutasi a determinare in varie regioni d’Italia, ed in particolare in Veneto, a seguito della diffusione di casi di contagio da Corona virus, culminati con il decesso di un paziente a Monselice in provincia di Padova, si richiede alle autorità competenti e alle aziende di adottare tutte le misure necessarie per tutelare i Lavoratori e i cittadini delle piazze interessate dal fenomeno. Nel merito le banche presenti sul territorio, in linea con quanto deciso in altre zone, soprattutto in Lombardia, provvedano alla chiusura delle filiali del comune di Vo Euganeo e delle filiali dei paesi limitrofi; all’estensione massima del lavoro flessibile, laddove ve ne siano i presupposti, al fine di limitare il più possibile gli spostamenti dalle zone a rischio verso i centri abitati più densamente popolati.