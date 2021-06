Ufficiale: Veneto da lunedì in zona bianca, via l’odiato coprifuoco

E’ ufficiale. Da lunedì 7 giugno Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto passeranno in zona bianca. Il ministro della Salute Roberto Speranza, ha reso noto il ministero, firmerà in giornata una nuova Ordinanza sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia che andrà in vigore da lunedì prossimo.

“Abruzzo, Umbria, Liguria e Veneto per la terza settimana sono sotto i 50 casi per 100mila abitanti e da lunedì sono in zona bianca. Se la tendenza prosegue cosi, per la seconda settimana di giugno tutta l’Italia si troverà in zona bianca“.

Lo ha detto il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, alla conferenza stampa al ministero della Salute sull’analisi dei dati del monitoraggio settimanale della Cabina di Regia.

Il passaggio in zona bianca comporta l’eliminazione delle ultime restrizioni più evidenti: viene abolito il coprifuoco e vi è libertà totale negli spostamenti. Si anticipa la riapertura per tutte le categorie commerciali e sportive ancora chiuse. Ristoranti aperti anche al chiuso e la sera