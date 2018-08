Ufficiale, Bryan Adams a Padova

TORNA IN ITALIA BRYAN ADAMS

DUE CONCERTI ESCLUSIVI A NOVEMBRE

23 NOVEMBRE

PADOVA | GRAN TEATRO GEOX

24 NOVEMBRE

MONTICHIARI (BS) | PALAGEORGE

Torna in Italia Bryan Adams per due show in cui ascolteremo le hit che hanno segnato i suoi trentacinque anni di carriera, come Summer of ‘69, Heaven, Run To You, Please Forgive Me, e i brani del suo ultimo album che hanno riscosso un ampio successo di pubblico e critica.

Un rapporto speciale tra Bryan Adams e il pubblico italiano, un rapporto di cui si scriverà un nuovo entusiasmante capitolo in questi attesissimi concerti di Montichiari e Padova.

Bryan Adams è stato in tour per il mondo per quasi un decennio. Nel 2010 l’acclamatissimo cantante/cantautore era in tour per la promozione del suo tredicesimo album, Get Up, e a poco meno di un mese dalla sua uscita, GET UP ha raggiunto la Top 10 in 9 paesi. Tutto questo poco dopo aver celebrato il trentesimo anniversario del suo iconico album Reckless nel 2014.

Il 3 Novembre 2017 ha rilasciato il suo Greatest Hits album, Ultimate, una raccolta dei suoi successi con 21 tracce già più che note (Summer of ’69, Everything I do) e due nuovi pezzi.

La sua musica ha raggiunto i primi posti in più di 40 paesi. E’ un membro dell’Ordine del Canada, E’ stato incluso nel Canadian Music Hall of Fame e nel Canada Walk of Fame, ha ottenuto numerosi riconoscimenti come il 18 Juno Awards, tre nomination all’ Academy Award e 5 ai Golden Globe, un Grammy Award, American Music Award e un ASCAP Film and Television Music Awards. Oltre ad essere stato in giro esibendosi in più di 100 concerti in un anno, sta attualmente lavorando alla scrittura del Musical Pretty Woman.

Biglietti presto disponibili su zedlive.com, fastickets.it, presso i punti vendita Fast Ticket e presso le biglietterie del Gran Teatro Geox di Padova e del Gran Teatro Morato di Brescia, e in tutti i punti vendita autorizzati.