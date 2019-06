Uffici comunali, tributi in contra’ San Marco e nuovo Sportello unico del sociale in viale Torino

I tributi in contra’ San Marco, nell’edificio ex Coreco, e il nuovo Sportello unico del sociale in viale Torino. Si completa così, secondo quanto deciso questa mattina dalla giunta comunale, il progetto di ridistribuzione degli uffici comunali aperti al pubblico.

“L’iter – ha ricordato l’assessore alle risorse umane Valeria Porelli che ha seguito il progetto insieme al direttore generale Gabriele Verza – era stato avviato già a fine dicembre con il ritorno dei servizi anagrafici e di stato civile e l’apertura del nuovo urp potenziato a Palazzo degli Uffici, in piazza Biade 26. Ora procediamo con il trasloco dei tributi all’ex Coreco, che ci viene concesso in comodato d’uso dalla Provincia già ristrutturato e arredato, fatta eccezione per il cablaggio di cui ci occuperemo nelle prossime settimane, e con la concentrazione di una serie di attività del sociale in viale Torino. Nostra intenzione, infatti, è concludere entro l’estate un obiettivo di mandato che punta a migliorare l’erogazione dei servizi comunali senza nuovi sprechi, anzi con dei risparmi, andando a riutilizzare completamente e più adeguatamente gli spazi dell’ex Front office”.

“Per il sociale – ha aggiunto l’assessore alla famiglia e alla comunità Silvia Maino – si tratta di una soluzione virtuosa che permette di riorganizzare e riunire in un’unica sede attività simili tra loro, tra cui anche servizi molto delicati che richiedono ambienti adeguati, come un certo numero di uffici per i colloqui con l’utenza e lo spazio da riservare alle audizioni protette. Il nostro obiettivo finale, del resto, è creare un vero e proprio Sportello unico del sociale a servizio della città”.

In viale Torino, quindi, nel corso dell’estate saranno trasferiti il CASF (Centro per l’affido e la solidarietà familiare), oggi temporaneamente allestito in via Giuriato dopo il rilascio dell’immobile privato di via Legione Gallieno, il cui affitto annuo costava alle casse comunali 30 mila euro, e il SPTM (Servizio di protezione e tutela minori), a sua volta allocato provvisoriamente in contra’ Busato oltre che in contra’ Santi Apostoli, sede dell’Aulss8.

Sempre in via Torino si trasferiranno anche tutte le attività del Fondo Povertà e dello Sportello Rei, attualmente svolte in via Porto Godi.

Infine l’Aulss8 ha chiesto la possibilità di trasferivi l’ARCA, il Centro regionale di protezione e cura dei minori, ragazzi e famiglie.