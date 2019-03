Uccise su commissione un 38enne in Germania: arrestato uomo nel Vicentino, verrà estradato

Stamattina, in Via Martiri della Libertà, verso le ore 07.30, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno tratto in arresto provvisorio ai fini dell’estradizione, Nilov Serghei, nato a Petrosavodsk (Repubblica di Moldavia) 58enne, residente a Schio, operaio; l’uomo era destinatario di un Mandato di Arresto Europeo per un omicidio volontario eseguito in Germania il 03 marzo 1998. Nei fatti, il Nilov ha ucciso su commissione, previo pagamento della somma di 1500 Marchi tedeschi, un uomo di 38 anni mediante l’esplosione di tre colpi arma da fuoco (uno alla schiena e due alla testa). In considerazione della gravità del reato e della presunta pericolosità del soggetto si è deciso di monitorarne gli spostamenti e di bloccarlo all’interno della propria auto mentre stava recandosi al lavoro, evitando quindi eventuali reazioni da parte del catturando.

Arrestato ed espletate le formalità rito, è stato associato alla Casa Circondariale di Vicenza a disposizione del Presidente della Corte d’Appello di Venezia, il quale dovrà decidere se vi sono motivazioni formali ostative all’estradizione del NILOV.