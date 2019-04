Uccise il suo cane annegandolo, 7mila euro di multa

Una pena esemplare per un reato ignobile: aveva ucciso il suo cane annegandolo nell’acqua con una pietra attorno al collo per evitargli ogni tipo di salvataggio. A un anno di distanza il protagonista del feroce gesto è stato condannato a 6 mesi di reclusione, con pena sospesa, sostituiti con 6.700 euro di multa. Il cane, una giovane femmina di Pitbull, era stato ritrovato l’8 marzo scorso da alcuni operai in una cava di via Astico, a Sandrigo, in condizioni che raccontavano di una morte atroce. L’uomo aveva ucciso il suo cane con il collo stretto a una cinghia legata a un sasso, per evitare che il povero animale riemergesse dall’acqua. Le ricerche dei carabinieri di Sandrigo, durate un anno, coordinate dal pm Maria Elena Pinna, hanno identificato il proprietario, A.P. di Lusiana, grazie al microchip trovato sul corpo del cane e all’esame dei tabulati telefonici.