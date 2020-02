Ubriaco tenta furto al distributore: tripla denuncia. Era stato arrestato per furto di collana qualche giorno fa

Difficilmente si possono accumulare in un unico colpo tanti provvedimenti. Ci è riuscito il 27enne V.P. moldavo, con cittadinanza rumena e ufficialmente residente a Thiene, stamane alle 5.

Il giovane ha tentato un’incursione nell’ufficio del distributore Loro Carburanti in via Ragazzi del ’99 a Vicenza.

L’uomo non è riuscito a rubare alcunché ed ha tentato di nascondersi all’arrivo degli agenti delle Volanti. Per farlo ha forzato la serratura di un’auto parcheggiata e si è nascosto dentro.

Una volta trovato ha dato in escandescenze, anche perché sopraffatto dall’alcol che aveva assunto. Mentre lo stavano trasportando in Questura ha danneggiato l’auto della polizia sferrando calci alle portiere.

E’ stato denunciato per tentato furto, resistenza a Pubblico Ufficiale, rifiuto di fornire le generalità, sanzionato per ubriachezza molesta. Ha ‘ottenuto’ anche un foglio di via obbligatorio da Vicenza dal questore e l’Ufficio Immigrazione sta vagliando la sua posizione per un allontanamento dal territorio nazionale.

Solo qualche giorno fa era stato arrestato per aver rubato, utilizzando un uncino, una collana del valore di 1600 euro nel negozio Orofino del centro Commerciale Giotto di Padova. Scoperto si diede alla fuga ma fu fermato da un dipendente di un altro negozio.