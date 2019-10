Ubriaco sulla Mini Cooper procede a zigzag: maximulta per 46enne

Un uomo di 46 anni, nato in Belgio, residente a L’Aquila e domiciliato a Marano Vicentino è finito nei guai la scorsa notte poco prima di mezzanotte è stato fermato in viale Trento a bordo di una Mini Cooper. E’ stato notato dagli agenti delle volanti perché la sua auto zigzagava lungo il viale.

Sceso dal veicolo il 46enne ha dimostrato subito evidenti segni di urbiachezza. Sottoposto al test alcolimetrico è risultato positivo con una quantità di 2,09 mg/l di alcol nel sangue. Il veicolo è stato sottoposto al fermo amministrativo ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Non solo. La sua auto risultava non revisionata (per la seconda volta dopo un controllo effettuato lo scorso anno) per cui gli è stata comminata una multa di 2002 euro (1401,4 euro se paga entro 5 giorni).