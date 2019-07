Ubriaco prende rotatoria contromano: fermato 45 vicentino a mezzanotte

La Polizia locale interviene su segnalazione: ritiro della patente e sequestro dell’auto per guida in stato di ebbrezza. Intercettato scambio di droga vicino alla stazione

Proseguono le attività antidegrado e gli interventi per garantire la sicurezza in città da parte della polizia locale.

Ritiro della patente e sequestro dell’auto. È questo il bilancio dell’intervento di giovedì 25 luglio della polizia locale che ha fermato e sottoposto ad alcoltest un quarantacinquenne vicentino conducente di una Ford Focus gialla. A seguito di segnalazioni pervenute alla centrale di Soccorso Soccorsetto, una pattuglia della polizia locale è intervenuta per raggiungere l’automobilista che attorno alle 23.50 era stato visto imboccare contromano la rotatoria tra la tangenziale e viale degli Scaligeri. Successivamente l’auto ha imboccato la tangenziale compiendo manovre azzardate e pericolose. L’uomo, giunto a Campedello, è poi tornato in zona industriale ovest dove, in viale dell’Industria, è stato raggiunto dalla pattuglia. Gli agenti hanno chiesto i documenti ma l’uomo, in stato confusionale, ha invece esibito altri oggetti.L’alcoltest ha rivelato valori dell’alcol nel sangue fino a sei volte superiori al limite di legge consentito (0,5 grammi/litro). Oltre al ritiro della patente e al sequestro dell’auto, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza.

Giovedì 25 luglio, in mattinata, durante un consueto controllo a Campo Marzo, la pattuglia antidegrado ha assistito all’acquisto di 2,75 grammi di marijuana.L’episodio è avvenuto nel retro dell’ex edificio Aim in viale Milano. All’arrivo degli agenti il venditore è fuggito mentre l’acquirente, in bicicletta, è stato fermato e accompagnato al Comando. La sostanza stupefacente è stata sequestrata, mentre il quarantaquattrenne senza fissa dimora di nazionalità serba è stato segnalato alla Prefettura di Vicenza.