Ubriaco per strada minaccia con una catena i poliziotti intervenuti

Intorno alle 19.30 di ieri, in viale Fusinato, alcuni residenti hanno allertato il 113 per un uomo che camminava a zig zag e barcollando, tra strada e marciapiedi, mettendo a repentaglio sia la sua vita che quella delle altre persone o automobilisti in transito. L’uomo, L.P., 45enne di Asiago, era completamente ubriaco quando è stato fermato dai poliziotti della volante accorsa e li ha anche minacciati con una catena da bici in mano.E’ stato bloccato e denunciato per minaccia a pubblico ufficiale, sequestrata la catena e multato per ubriachezza molesta e perchè senza mascherina.