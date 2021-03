Ubriaco occupa appartamento sfitto: denunciato

Nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 marzo, le forze della Polizia Locale di Thiene hanno segnalato un uomo che, in evidente stato di ubriachezza, ha forzato la porta dell’ingresso di un condominio di via Dante per poi tentare di entrare in due diversi appartamenti.

Le due volanti arrivate sul posto hanno identificato l’uomo come E.S.R., 42enne residente a Thiene ma senza fissa dimora, allontanatosi prima dell’arrivo della polizia locale, per il quale era stata chiesta già in passato l’espulsione dal territorio nazionale. L’uomo, armato di corpo contundente tagliente, ha tentato prima di introdursi in un appartamento abitato, senza riuscire a scassinare la porta blindata; quindi, ha fatto irruzione in un appartamento sfitto, dove è riuscito a forzare la serratura occupando l’immobile. L’amministratrice condominiale, nella giornata di ieri, ha quindi rilevato la presenza dell’uomo nell’appartamento e chiamato le forze dell’ordine. L’uomo, udendo la telefonata, è quindi fuggito allontanandosi dal palazzo.

Successivamente la Polizia Locale, in accordo con il sindaco, ha inoltrato all’Autorità Giudiziaria e alla Questura di Vicenza la richiesta di effettuare l’espulsione dal territorio nazionale.