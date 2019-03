Vogliono rimuovergli l’auto: ubriaco si denuda e minaccia di buttarsi da un ponte

VICENZA: denunciato dai Carabinieri per resistenza, violenza, minaccia ed oltraggio a Pubblico Ufficiale.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vicenza, durante la notte del 28 febbraio 2019, denunciavano in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per oltraggio, violenza, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale, P.C. 37enne residente a Carmignano di Brenta in provincia di Padova.

L’intervento dei militari dell’Arma veniva richiesto in Ponte delle Barche presso il bar Astra, laddove veniva segnalato l’indagato che, in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di bevande alcoliche, dopo aver ingiuriato e minacciato altri clienti del locale, proferiva frasi dello stesso tenore nei confronti delle due pattuglie intervenute unitamente a quella della Polizia Locale, tentando anche l’aggressione fisica.

L’uomo, nella concitazione del momento e per evitare la rimozione della propria autovettura lasciata in divieto di sosta, dopo essersi denudato si posizionava sul parapetto del ponte minacciando di lanciarsi nel vuoto, prontamente bloccato dai militari che, successivamente, richiedevano l’intervento del 118 il cui personale provvedeva al trasporto presso il Pronto Soccorso del locale ospedale civile per gli accertamenti del caso.

Spetterà ora all’Autorità Giudiziaria, cui è stata trasmessa una prima informativa di reato, valutare i provvedimenti da adottare nei suoi confronti.