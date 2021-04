Ubriaco in mezzo alla strada, con una patente rubata: tripla denuncia

Intervento delle volanti della polizia di Vicenza ieri ser alle 20.40 in viale Fusinato dove era stato segnalato un individuo completamente ubriaco che vagava per la strada, creando disagi alla circolazione. Si tratta di un vicentino, P.L. di 55 anni con precedenti. L’uomo si è rifiutato di fornire le proprie generalità ed aveva un atteggiamento poco collaborativo ed aggressivo. E’ stato quini accompagnato quindi in questura.

E’ stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le proprie generalità ed anche per ricettazione, essendo stato trovato in possesso di una patente risultata rubata ad una donna di Bassano qualche tempo fa. E’ stato anche sanzionato per ubriachezza e per mancato rispetto delle norme anti-covid.