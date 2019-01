Ubriaco guida per 15 km contromano in A31 Valdastico Sud

Ancora una volta un automobilista percorre diversi chilometri contromano in Valdastico Sud. Interviene la Polizia Stradale del Distaccamento di Badia Polesine (RO) che opera sulla autostrada A31.

Nella notte del 20 Gennaio 2019 verso le ore 05,00, una Unità Operativa in servizio al Distaccamento Polizia Stradale di Badia Polesine (Rovigo), durante il servizio di vigilanza stradale in ambito autostradale A31, è stata informata dalla centrale operativa del COC di Padova, che un veicolo circolava controsenso nella corsia Sud, con direzione Badia Polesine-Vicenza.

Il veicolo è stato segnalato in transito a Longare, per cui gli operatori si sono prodigati per immettersi nella corsia Sud all’altezza del casello di Vicenza Nord, per effettuare un servizio di safety-car, attivando tutti i dispositivi di segnalazione disponibili, al fine di rallentare i veicoli in transito e scongiurare eventuali pericoli. In tale situazione hanno proceduto per circa 5 km, a velocità ridottissima, finché all’altezza del Km 55+400, nel territorio del Comune di Torri di Quartesolo (Vicenza), hanno notato sopraggiungere il veicolo, che circolava nella corsia di sorpasso.

Usando tutte le cautele del caso la pattuglia è riuscita a fare arrestare il veicolo e a farlo parcheggiare in corsia di emergenza in sicurezza.

L’auto, una Opel Insigna con alla guida S.A. 31 enne di età, nazionalità Serba, ma residente in provincia di Verona a Bussolengo, manifestava stato confusionale, equilibrio precario ed emanava forte alito vinoso, evidenziando i chiari sintomi di assunzione di sostanze alcooliche.

Gli operatori hanno acquisito il biglietto autostradale d’entrata, dal quale si evinceva che il veicolo era entrato in autostrada al casello di Dueville. In seguito il mezzo si era diretto in direzione Sud verso Badia Polesine, ma il conducente dovendo recarsi a Thiene, all’altezza di Albettone ha invertito la marcia, percorrendo così circa 15 Km in senso opposto a quello previsto.

S.A., è stato denunciato per guida in stato di ebrezza alcoolica, (superiore a 1,5 g/l) con sequestro dell’autovettura e immediato ritiro della patente di guida che sarà sospesa anche per aver circolato contromano in autostrada.