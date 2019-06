Ubriaco fa un incidente ad Arzignano e si allontana: fermato a Montecchio

Rischia una multa di 8 mila euro ed è stato segnalato in procura per guida in stato d’ebbrezza il camionista 41enne G.A. di origine moldava fermato dalla polizia locale “Dei Castelli” mentre guidava ubriaco e senza patente. La notizia è riportata in forma completa nell’edizione odierna de “Il Giornale di Vicenza” a pagina 29 (a firma di Antonella Fadda).

E’ stato fermato dopo essere stato coinvolto in un incidente in via Molinetto ad Arzignano con un’Audi A6, condott da un cittadino serbo di 27 anni, K.A. residente ad Arzignano. Dopo una discussione l’uomo è risalito sul mezzo e si è diretto verso Montecchio Maggiore seguito dal 27enne danneggiato dall’incidente, che nel frattempo aveva allertato la Polizia Locale Vicenza Ovest che ha sua volta ha allertato quella Dei Castelli. Il camion è stato intercettato in un distributore di benzina in via Europa. Dal test alcolimetrico è emerso che aveva un tasso cinque volte superiore al limite. L’uomo ha riferito di non aver bevuto, se non il giorno prima ad un compleanno. Viaggiava anche senza patente