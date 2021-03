Ubriaco e indagato: multato 36enne ai Giardini Salvi

Intervento delle volanti della Questura di Vicenza ieri alle ore 13 nei Giardini Salvi a Vicenza. Nel parco era presente un gruppo di giovani, che alla vista dei poliziotti si è dileguato. Uno di questo, in evidente stato di ubriachezza non è riuscito ad allontanarsi in tempo ed è stato fermato. Si tratta di un cittadino albanese di 36anni, oggetto di un’informazione di garanzia e sotto procedimento penale da parte della Procura legato a possesso d’armi. L’uomo straparlava ed è stato multato per ubriachezza con 102 euro di multa.