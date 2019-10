Ubriaco e drogato fuoristrada: finisce in ospedale e viene denunciato

I militari della Stazione di Arsiero hanno denunciato, per guida in stato di ebbrezza e stupefacenti, M.A. nato in Marocco cl. 1964, nullafacente, pregiudicato. Il soggetto in data 22 ottobre, a seguito di fuoriuscita autonoma dalla sede stradale a bordo di una AUDI A3 di proprietà di un suo connazionale, era stato soccorso e trasportato presso l’ospedale di Santorso. I successivi accertamenti clinici hanno riscontrato un positivo test alcolemico (tasso 1,98) e all’uso di stupefacenti. Sono pertanto scattate le sanzioni previste dal CdS con sospensione della patente di guida e contestuale denuncia all’A.G..