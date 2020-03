Ubriaco e con un manganello dentro al Kebab: vicentino denunciato e multato urina in mezzo alla strada

Due denunce e circa 3600 euro di multa. Dovrà affrontare queste conseguenze il vicentino residente a Malo di 37 anni (Y.S.) con precedenti, dopo lo spettacolo inscenato all’interno dello storico ‘Kebab da Sufyan’ di via Poerio a Vicenza (zona Mercato Nuovo).

I titolari hanno chiamato la polizia all’1 di notte perché il 37enne, ubriaco, molestava gli altri clienti.

All’arrivo degli agenti, Y.S. non si è mostrato minimamente collaborativo, dimostrando ostilità verso i poliziotti, tanto da estrarre un manganello telescopico e brandirlo contro di loro, rifiutandosi di fornire i documenti.

Dopo svariate richieste, ha consegnato il manganello agli agenti, ma ha poi continuato con il suo atteggiamento quando questi ultimi gli hanno impedito di mettersi alla guida del suo Range Rover, visto il suo stato.

Si è quindi portato in mezzo alla strada davanti al locale ed ha urinato davanti a tutti intimando agli agenti di lasciarlo stare.

E’ stato multato per ubriachezza molesta e denunciato per possesso abusivo di oggetti atti ad offendere e per atti contrari alla pubblica decenza. E’ stato inoltre multato per aver parcheggiato davanti ad un passo carraio e il veicolo è stato rimosso dal carro attrezzi. In totale dovrà quindi pagare circa 3600 euro oltre che rispondere delle due denunce.