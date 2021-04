Ubriaco di notte: identificato e multato per violazione delle norme anti-Covid

Stanotte all’1.40 una guardia giurata ha chiamato il 113 perché ha trovato un giovane, in viale d’Aviano, che era in evidente stato di ubriachezza. L’uomo è stato quindi raggiunto dalla polizia e anche dal 118, ma ha rifiutato le cure mediche. E’ quindi stato portato in questura e stamattina è stato identificato: si tratta di un giovane nordafricano di 24 anni, residente a Brescia. Dopo gli accertamenti di rito, da cui è risultato avere piccoli precedenti penali, l’uomo è stato multato per aver violato le norme anticovid e per ubriachezza: si è giustificato adducendo che era in città di notte per trovare un’amica.