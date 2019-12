Ubriaco contromano in Riviera Berica: va addosso alla polizia

Alla guida ubriaco, un 29enne vicentino ha guidato per 4 chilometri contromano lungo la Riviera Berica tentando di seminare la polizia prima di essere bloccato. Il protagonista è N. G. residente in città.

L’episodio risale a ieri mattina alle 4 quando un automobilista ha segnalato una smart che procedeva verso la città contromano. La polizia ha inviato una volante che ha intercettato il giovane a Campedello cercando di fermarlo innanzitutto azionando la sirena. Il 29enne ha continuato la sua corsa fino alla zona Stadio dove la polizia ha cercato di fermarlo e lo stesso è successo in via Oliva. In via Gallo l’auto è stata superata dalla volante che si è messa di traverso per fermarlo. Il giovane ha frenato ma non in tempo, finendo contro l’auto dei poliziotti. Ha quindi tentato di innestare la retro per fuggire. Bloccato è stato portato in questura, identificato e denunciato. Sottoposto all’alcoltest è risultato avere un tasso alcolemico di circe 3 volte sopra il limite. Per lui guai seri: denuncia, ritiro della patente e multa oltre all’obbligo di risarcire i danni provocati all’auto delle volanti della polizia di Stato