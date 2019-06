Ubriaco alla guida inseguito da Vicenza a Povolaro

Iscriviti al gruppo FACEBOOK: THIENE-DUEVILLE NOTIZIE



La scorsa notte una pattuglia delle volanti ha intercettato all’inizio di strada Marosticana a Vicenza una Volkswagen Golf che procedeva a velocità irregolare zigzagando lungo la strada in direzione di Marostica. Gli agenti delle volanti hanno azionato le sirene e hanno più volte cercato di fermare il veicolo che alla fine, arrivato a Povolaro di Dueville, ha accostato vicino al supermercato Simply. A bordo un cittadino della Repubblica Dominicana alla guida e come passeggero un italiano. Il primo (iniziali A.E.U., di 46 anni residente a Sandrigo dove probabilmente era diretto) era completamente ubriaco. Pronunciava frasi sconnesse, perdeva l’equilibrio e il suo alito puzzava di alcool. Gli agenti hanno cercato di sottoporlo al test alcolimetrico ma l’uomo si è rifiutato, tentando di eluderlo in tutti i modi.

Dopo 5 tentativi inutili è stato denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi al test. Gli è stata ritirata la patente e il veicolo è stato sequestrato.



