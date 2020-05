Ubriaco alla guida in zona pedonale rischia di investire pedoni e un’auto della Polizia: denunciato

Nella tarda nottata di oggi alle 2 circa, F.A., padovano di 36 anni, ha imboccato la zona pedonale lungo ponte San Michele e ha per poco evitato la collisione con l’auto di

servizio della Polizia di Stato, rischiando anche l’investimento di quattro pedoni. L’uomo, in

evidente stato di ebrezza alcolica, è stato indagato in stato di libertà per guida in stato di ebrezza

alcolica. Gli è anche stata ritirata della patente.