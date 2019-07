Ubriaco aggredisce e ferisce un carabiniere che l’aveva fermato: arrestato

Questa notte, alle 2 circa a Caldogno, presso l’area adibita a sagra paesana, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile e della Stazione di Sandrigo hanno tratto in arresto in flagranza di reato per resistenza, lesioni personali, danneggiamento e oltraggio a Pubblico ufficiale, M.F., 45anni, residente a Montegalda, pregiudicato per reati contro il patrimonio.

L’uomo, poco prima, ubriaco, aveva aggredito, sia verbalmente che fisicamente, alcuni avventori, tanto da richiedere l’intervento dei militari, aggrediti dallo stesso per sottrarsi all’identificazione, ferendo un militare e successivamente, durante il trasporto presso la Compagnia di Thiene, danneggiando un finestrino del veicolo di servizio.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza, in attesa della fissazione del giudizio direttissimo.