Ubriachi rubano un segnale stradale: multati

Alle 2.40 della scorsa notte, in viale Mazzini, due uomini sono stati intercettati da una pattuglia, quasi davanti alla Questura. I due, un22enne di Pordenone e un 26enne di Piove di Sacco, oltre ad essere ubriachi portavano con loro un segnale stradale rubato da qualche cantiere stradale. I due sono stati multati dagli uomini della Volante per ubriachezza molesta e segnalati per aver rubato il cartello da cantiere.