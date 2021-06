Tviweb a Rete Globo, un anno dopo

Rete Globo, la Rai del Brasile ha ospitato un anno fa ha ospitato un intervento del nostro direttore editoriale Luca Faietti sulla pandemia Covid-19 in Italia: come sapete in Brasile per la insipienza del leader Bolsonaro il virus sta mietendo, ancora oggi, decine di migliaia di vittime. Il negazionismo di Bolsonaro è contrastato da un net work come Rede Globo, 190 milioni di telespettatori: “ben lieto di aver dato il mio contributo per gli amici brasiliani. Grazie anche all’amico Jose De Oliveira Junior- ha affermato Faietti- ma soprattutto è il riconoscimento di una realtà come la nostra di Tviweb in costante crescita di follower e con una brand reputation a livello internazionale. Grazie al lavoro di tutta la squadra”.