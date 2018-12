TV – Cracco al concorrente commosso: ”Sei un maschio!” Critiche sui social

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Carlo Cracco che dice al concorrente: «Perché piangi? Sembri un barboncino, sei un uomo!» è un argomento che sta facendo discutere i social. Durante Hell’s Kitchen Italia, infatti, lo chef stellato si è rivolto così a un concorrente in lacrime: «Ma cosa fai ti metti a piangere?». L’uomo si era infatti commosso per il commento sul piatto di Cracco: «Il tuo piatto era buonissimo». Dopo il complimento, però, è arrivata l’accusa: «Ma sembri un barboncino… sei un maschio c…o!». Il commento deciso non è piaciuto però ai social. Cracco è stato accusato di maschilismo da molti utenti su Twitter.