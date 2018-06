Tutto sulla Notte Bianca a Vicenza: gli appuntamenti

Notte bianca a Vicenza, sabato 30 giugno in centro storico dalle 19 alle 3. Prologo venerdì 29 giugno “Aspettando la Notte bianca”, dalle 18 all’1

Un anno dopo il grande successo della prima edizione della Notte Bianca 2017, che ha visto la partecipazione di oltre 30.000 persone, il centro storico di Vicenza sabato 30 giugno si prepara ad accogliere la Notte bianca 2018.

Tanta musica e divertimento saranno gli ingredienti principali assicurati dagli organizzatori: associazione culturale Hyper e OFF Events, in collaborazione con il Comune di Vicenza, con Confcommercio e con il contributo dei pubblici esercizi del centro storico.

A presentare l’iniziativa c’erano oggi in sala Stucchi il sindaco Francesco Rucco, l’organizzatore Luigi Franceschetto e per Confcommercio il presidente della sezione 1 Centro storico Stefano Soprana.

“L’ottimo successo di pubblico registrato dalla prima Notte bianca – ha detto il sindaco Francesco Rucco – è stato il frutto di un complesso lavoro organizzativo che si è concretizzato anche quest’anno, con un programma ancora più ricco e stimolante. L’impegno di oggi è certamente importante anche sul fronte della sicurezza, per permettere a quanti sceglieranno di vivere la Notte bianca di partecipare ad un evento di piazza in totale serenità. Del resto per l’ottimale riuscita di manifestazioni come questa, e per rendere di conseguenza Vicenza sempre più attraente, ho voluto assegnare due specifiche deleghe: il coordinamento degli eventi e la valorizzazione del centro storico, di cui si occuperà l’assessore Silvio Giovine. Il nostro obiettivo è infatti far sì che la città diventi sempre più viva, anche con l’aiuto di commercianti e residenti, che devono tornare a vivere in un centro in cui ci sia equilibrio tra animazione e tranquillità”.

Sono tante le novità della nuova edizione 2018, a cominciare dal prologo di venerdì 29 giugno “Aspettando la Notte bianca” che vedrà coinvolte piazza dei Signori con il Funky remember dei dj Gaggia e Visonà, dalle 20 all’1, piazza San Lorenzo con l’evento gastronomico Symposium a cura del birrificio Ateo e del panificio Vicentini, dalle 18 all’1, contra’ Garibaldi e piazza Duomo con spettacoli e proposte enogastronomiche dalle 18 all’1.

Sabato 30 giugno la Notte bianca interesserà tutto il centro storico – le piazze con l’allestimento di palchi per le esibizioni in piazza dei Signori, Castello, San Lorenzo e Matteotti, le vie di collegamento e di accesso alla città – cercando di animare anche le zone più remote del centro storico con spettacoli e attrazioni dalle 19 alle 3. Sarà presente inoltre in tutto corso Fogazzaro (sia nord che sud) e anche in via Cesare Battisti “Unico – Handmade Market” in collaborazione con “Non ho l’età” con tre diverse aree tematiche: Rock, Vintage, Mille e una Notte.

Altra grande novità di quest’anno sarà la zona “Food” con l’evento “Sapori – Street Food & Beer Festival” che vedrà in piazza Duomo e contra’ Garibaldi oltre 10 stand gastronomici e food truck provenienti da tutta Italia con tantissime proposte culinarie, birre artigianali e l’intrattenimento di artisti di strada, a disposizione da venerdì 29 giugno fino a domenica 1 luglio (venerdì dalle 18 all’1, sabato dalle 12 alle 3, domenica dalle 12 alle 23).

La Notte bianca, quindi, proporrà intrattenimenti di vario genere, per soddisfare le esigenze di un pubblico vario, di età e di interessi differenti. Accanto, quindi ad una vastissima e completa offerta musicale di livello, alle proposte culinarie nell’area dedicata al food (in piazza Duomo e contra’ Garibaldi) ci saranno una zona per bambini in piazza Biade dalle 18 alle 24, con gonfiabili a disposizione, e una sfilata di moda in piazza dei Signori in occasione della selezione di miss Mondo Veneto per la provincia di Vicenza, alle 19.

Nell’area dedicata a conferenze culturali e musica jazz in piazza Matteotti, a cura della Libreria Galla e del Conservatorio Pedrollo, verranno presentati i libri “Bella zio” di Andrea Vitali con ospite Beppe Bergomi, alle 19.30, e “La vita fino a te” di Matteo Bussola, alle 21.30. Le due presentazioni saranno intervallate dalla musica di una Jazz band. In piazza Matteotti la serata si concluderà con un concerto Jazz a cura del Conservatorio Pedrollo.

L’offerta musicale per tutti i gusti sarà il cuore della Notte bianca. Dalle 21.30, nel grande palco accanto alla Loggia del Capitaniato, in piazza dei Signori l’intrattenimento sarà a cura di Radio Peter Pan con Hangover fino alle 23.50 quando arriveranno Reggaeton e Electro Latino di Suãvemente.

In piazza Castello dalle 19 musica con Bonita Pasión Latina, mentre alle 21.30 arriva Freak! con musica anni ’80 e ’90.

In piazza San Lorenzo dopo il concerto live dei Derozer, con inizio alle 21 e che proseguirà fino al mezzanotte e mezza, ancora tanta musica fino alle 3 con dj Buffa doc.

Lungo le vie e le piazze del centro si esibiranno artisti di strada.

Per raggiungere in modo comodo e sicuro il centro storico, rendendo più agevole la partecipazione alla Notte bianca,verrà garantito anche quest’anno un servizio di navetta di andata e ritorno per tutta la sera fino alle 3.30 dai due principali parcheggi di interscambio, il Bassano e il Cricoli. Per usufruire della navetta, che solitamente interrompe la corsa alle 20.30 e che invece rimarrà in attività, saranno in vigore le consuete tariffe previste da Svt: per l’auto con a bordo fino a cinque persone la tariffa sarà di 3,60 euro comprensivi di parcheggio e biglietto della navetta; se invece nell’auto ci sarà solo il conducente, parcheggio e navetta costeranno 2,40 euro.

Informazioni: 3479979802, www.nottebiancaitalia.it

Il museo del gioiello partecipa alla Notte bianca con “Scatenati al museo”

Da ottobre 2017 a marzo 2018 il Museo del Gioiello ha ospitato la mostra Intrecci Preziosi (https://www.museodelgioiello.it/it/mostre-temporanee/mostre-temporanee/intrecci-preziosi) dedicata alla tradizione della lavorazione della catena del distretto orafo vicentino e in generale in Italia. Tra i pezzi esposti, moltissime le catene appartenenti alle famiglie vicentine, che hanno partecipato con grande coinvolgimento alla realizzazione della mostra, contribuendo al suo successo.

Il museo ha quindi pensato di riprendere il tema della tradizione delle catene e coinvolgere ancora di più i cittadini, ma soprattutto le vicentine, invitandole al museo per farsi fotografare con la propria catena o gioiello di famiglia, durante l’evento della Notte bianca, in cui il museo rimarrà eccezionalmente aperto fino alle 24.

Durante la giornata all’esterno del museo sarà allestito un set fotografico e tutte le vicentine saranno invitate a farsi fare uno scatto, che andrà a comporre una gallery fotografica sul sito e sulle pagine Instagram e Facebook del Museo del Gioiello, con la possibilità quindi di condividere la propria foto e farne un evento ad alto tasso di viralità. Il progetto è in collaborazione con Vicenza in Oro: l’associazione delle botteghe orafe storiche di Vicenza, molto sensibile alla promozione della tradizione orafa vicentina. Tutte le migliori gioiellerie di Vicenza (Soprana, Gaddi, Daniela Vettori, Aldighieri) inviteranno le proprie clienti e, oltre ai gioielli di famiglia, daranno la possibilità di farsi fotografare con gioielli delle loro nuove collezioni o dei marchi che rappresentano.

Accesso ridotto alla Ztl e varchi

Per consentire lo svolgimento della Notte bianca sarà ridotto l’accesso alla Ztl. Le variazioni di percorsi e le chiusure saranno segnalate dalla cartellonistica.

Dalle 7 del 29 giugno alle 2 del 2 luglio sarà chiusa la circolazione in contra’ Garibaldi tra contra’ Fontana e stradella Tre Scalini.

Dalle 14 del 29 giugno alle 6 dell’1 luglio, dalle 12 dell’1 luglio alle 3 del 2 luglio, verrà chiusa alla circolazione la sede stradale accanto a piazza Duomo, da piazzetta Duomo a contra’ Garibaldi. Pertanto coloro che hanno accesso alla Ztl potranno circolare e sostare in piazza Duomo, nelle zone consentite che verranno segnalate sul posto.

Dalle 16 del 30 giugno alle 3 dell’1 luglio verrà modificata la circolazione in corso Fogazzaro. Sarà istituito il senso unico da contra’ Riale a piazza San Lorenzo oltre ad altre modifiche che saranno segnalate sul posto.

Dalle 8 del 30 luglio alle 3 dell’1 luglio non sarà possibile circolare in una parte di piazza Castello.

Durante la manifestazione verranno presidiati da volontari della protezione civile gli otto varchi con barriere in cemento collocati in piazza Castello, all’inizio di corso Palladio e di contra’ Vescovado, tra via Montagna e piazzale del Mutilato, tra contra’ Pedemuro San Biagio e corso Fogazzaro da un lato e contra’ Porti dall’altro, in contra’ Santa Corona, in corso Palladio verso piazza Matteotti, in contra’ Gazzolle. A questi varchi se ne aggiungeranno altri due, con automezzi presidiati da volontari della Protezione civile, in corrispondenza di Porta Castello e in contra’ Motton San Lorenzo verso Ponte delle Bele.

Inoltre dalle 19 del 30 giugno fino a fine servizio, le linee degli autobus che transitano per piazza Castello, provenienti da piazzale De Gasperi e diretti in contra’ Mure Pallamaio, subiranno deviazioni (informazioni www.svt.vi.it).

Divieto di somministrazione e vendita di bevande in contenitori di vetro o lattine

In occasione della Notte bianca e di “Aspettando la Notte bianca”, per evitare pericoli per i partecipanti alla manifestazione, su indicazione della questura il Comune ha disposto il divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine venerdì 29 giugno dalle 18 all’1 e sabato 30 giugno dalle 18 alle 3. Il divieto riguarderà esercizi pubblici, venditori ambulanti e supermercati del centro cittadino e delle vie adiacenti interessate all’iniziativa. Il divieto non riguarda consumazioni che avvengono all’interno dei locali o nelle aree pubbliche regolarmente autorizzate.

Per i trasgressori la sanzione va da un minimo di 25 a un massimo di 500 euro.

PROGRAMMA

venerdì 29 giugno – Aspettando la Notte bianca

Piazza dei Signori

dalle 20 all’1 Funky Remember + Gaggia & Visonà

Piazza San Lorenzo

dalle 18 all’1 Symposium, evento Enogastronomico a cura di Birrificio Ateo & Panificio Vicentini

Da contra’ Garibaldi a piazza Duomo

dalle 18 all’una Sapori – Street Food & Beer Festival

sabato 30 giugno – Notte bianca

Piazza dei Signori

dalle 19 alle 21.30 sfiata di moda in occasione di Miss Mondo Veneto

dalle 21.30 alle 23.50 PiterPan #HANGOVER, Una Notte Bianca da Leoni

dalle 23.50 alle 3, Suãvemente, Reggaeton & Electro Latino

Piazza Castello

dalle 19 alle 21.30, Bonita – Pasión Latina

dalle 21.30 alle 3, Freak!

Piazza San Lorenzo

dalle 21 alle 00.30, Derozer Live

dalle 00.30 alle 3.00, Surfing Bird con Dj Buffa Doc

Corso Fogazzaro e via Cesare Battisti

Dalle 18 alle 2, Unico sotto le stelle – handmade market in collaborazione con “Non ho l’età”

Piazza Matteotti

con Libreria Galla e Conservatorio Pedrollo di Vicenza

dalle 19.30 alle 20.30 Andrea Vitali presenta il suo libro “Bella zio”; ospite Beppe Bergomi. Seguirà, dalle 20.30 alle 21.30, un intervallo musicale con Jazz band. A conclusione sarà possibile farsi autografare il libro.

dalle 21.30 alle 22.30 Matteo Bussola presenta il suo libro La vita fino a te, seguirò dalle 22.30 alle 23.30 un intervallo musicale con Jazz band. A conclusione sarà possibile farsi autografare il libro.

dalle 23.30 Concerto Jazz del Conservatorio di Vicenza

Contra’ Garibaldi e piazza Duomo

dalle 12 alle 3 Sapori – Street Food & Beer Festival

Piazza Biade

dalle 18 alle 24 Area Children per bambini con gonfiabili

domenica 1 luglio

Contra’ Garibaldi e piazza Duomo

dalle 12 alle 23 Sapori – Street Food & Beer Festival

Informazioni: 3479979802, www.nottebiancaitalia.it