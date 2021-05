TUTTO PRONTO PER LA DURONA BIKE – IL 6 GIUGNO A CHIAMPO

L’assessore allo Sport Sara Mettifogo: “Siamo orgogliosi di annunciare che la Durona Bike, anche quest’anno, non si ferma. Una gran fondo nazionale molto importante per il nostro territorio perché attraversa più Comuni e un paesaggio bellissimo. Appuntamento in piazza Zanella il 6 Giugno. Iscrivetevi”

Un evento ormai immancabile nella programmazione primaverile-estiva di Chiampo. Dopo molti mesi di chiusure forzate e limitazioni, torna in grande stile lo sport con l’ormai classica Durona Bike, arrivata alla sua quarta edizione ed associata ad una delle eccellenze del territorio, la ciliegia durona.

Per questo tutto il direttivo Team Piazza 2000 Valchiampo, organizzatore dell’evento assieme al Comune di Chiampo, è carico per definire gli ultimi dettagli della 4° edizione di Granfondo Città di Chiampo denominata Durona Bike

Inizia quindi il countdown fino al 6 giugno, giorno in cui in piazza Zanella gli atleti saranno pronti alla griglia di partenza.

Le iscrizioni sono ancora aperte ma fino ad esaurimento posti disponibili. Per iscriversi basta collegarsi al sito www.duronabike.com con la possibilità di scaricare il modulo di iscrizione direttamente dal sito.

Daniela Sitara, organizzatrice: “Abbiamo già parecchi iscritti e confermiamo la partecipazione della gara al circuito MTB Ahead Zero Wind Tour, che si snoda in di sei gare. Stiamo rispettando tutte le normative di sicurezza legate al covid e anche per questo chiediamo a chi è interessato di iscriversi e non aspettare l’ultimo momento, ovvero la mattina della partenza.

Confermiamo anche i punti ristori e i punti acqua lungo il percorso. Inoltre, novità di quest’anno, grazie ad una collaborazione con FotosportNew, lungo il percorso vi saranno fotografi per scattare meravigliose foto, soprattutto in mezzo ai ciliegi, protagonisti assieme agli atleti di questa splendida manifestazione sportiva”

La gara, alla partenza, sarà accompagnata dalla voce inconfondibile di Silvio Mevio pronto per farci vivere insieme a voi questo strepitoso percorso.

L’entusiasmo per questa iniziativa traspare dall’invito lanciato dal Team Piazza 2000 Valchiampo: “Attraverserete diverse valli, colline , boschi e contrade per ritornare poi in piazza a Chiampo …vi sembrerà impossibile in cosi poco tempo aver visto cosi tanti panorami”.

Prima avrete ritirato il pacco gara e a fine gara ritirerete la borsetta del ristoro.

Partenza da Piazza Zanella a Chiampo ore 9:00 – DOMENICA 6 GIUGNO 2021