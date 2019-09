Tutto pronto a Vicenza per il torneo internazionale di basket “Andrea Palladio”

Per il terzo anno consecutivo torna a Vicenza il Trofeo “Andrea Palladio”, in una versione rinnovata.

Per l’edizione 2019, infatti, l’evento, organizzato dalla Pallacanestro Araceli Vicenza in collaborazione con la Federazione Italiana Pallacanestro, l’assessorato alle attività sportive del Comune di Vicenza e l’agenzia Veritas832, si trasforma in un quadrangolare dal sapore internazionale.

L’evento è stato presentato questa mattina al palazzetto dello sport dall’assessore alle attività sportive Matteo Celebron, dal presidente del comitato organizzatore Vittorio Gastaldello, dal presidente della A.S.D. Araceli Luigi Pozza, dal vicepresidente del Comitato regionale della F.I.P. Veneto Marcello Crosara.

“Ringrazio Vittorio Gastaldello, presidente del comitato organizzatore, e la Pallacanestro Araceli Vicenza – interviene l’assessore alle attività sportive Matteo Celebron – per l’organizzazione di questo importante evento, diventato oramai una consuetudine per il Comune di Vicenza. Un appuntamento che la nostra amministrazione vuole fortemente sostenere e a cui la città non può rinunciare. L’anno scorso abbiamo avuto l’occasione di ammirare una partita tra due importanti società e quest’anno offriamo alla città qualcosa in più, grazie all’organizzazione di un quadrangolare con quattro squadre di notevole livello. Il torneo, oltre a dare ulteriore vita al Palasport, già animato dall’attività continuativa delle nostre squadre, è un’opportunità per far conoscere il nostro territorio a squadre che hanno sicuramente un palmarès molto importante, nella speranza che nei prossimi anni anche Vicenza con qualche formazione vicentina possa arrivare alla serie maggiore. Come avvenuto anche lo scorso anno abbiamo concordato con gli organizzatori di devolvere parte dell’incasso in beneficenza alla Croce Rossa”.

“Quest’anno – spiega il presidente del comitato organizzatore Vittorio Gastaldello – ospiteremo squadre di levatura medio-alta di serie A1 italiana. A disputare la quadrangolare ci saranno: Pallacanestro Trieste 2004, che anche se non ha vinto scudetti e coppe, ha giocatori di altissimo livello, Virtus Roma, vincitrice della Coppa dei Campioni, della Coppa Intercontinentale e di uno scudetto negli anni 82 83, Treviso che vanta cinque campionati italiani e una finalissima di Eurolega e infine Kapfenberg Bulls, sei volte campione d’Austria con cinque Coppe Austria e cinque Supercoppe d’Austria. Domenica 8 settembre verranno inoltre presentate anche quattro squadre di Vicenza e provincia – la pallacanestro Vicenza 2012, l’A.S. Vicenza femminile, il Famila Schio e il Bassano Under 14 campioni d’Italia in carica – con l’intento di dare non solo visibilità all’efficienza delle squadre che si sfideranno al torneo ma anche alla comunità cestistica vicentina, meritevole di entusiasmo.

Negli intervalli delle partite è prevista una gara di tiro da tre tra due giocatori delle squadre e una gara di tiro libero che coinvolgerà due spettatori estratti a sorte tra il pubblico. Le squadre partecipanti al torneo ci hanno annunciato che ci porteranno alcune maglie (anche di qualche anno fa) che regaleremo ad estrazione al pubblico. Ringrazio il Comitato regionale della F.I.P. di Vicenza, l’assessore Celebron e tutta l’amministrazione comunale per l’appoggio ricevuto e per i biglietti omaggio donati alle squadre che avranno così l’occasione di visitare i gioielli architettonici della città”.

Saranno tre italiane – Treviso, che ha disputato una finalissima di Eurolega, Pallacanestro Trieste 2004, Virtus Roma – e la formazione austriaca dei Kapfenberg Bulls ad animare le giornate di sabato 7 e domenica 8 settembre al Palasport di via Goldoni.

Sabato 7 settembre alle 17.30 andrà in scena la sfida tra Pallacanestro Trieste 2004 e Virtus Roma, seguita, alle 19.45, da quella tra Treviso e Kapfenberg Bulls.

Domenica 8 settembre spazio alle finali per il terzo e quarto posto, alle 17.30, e per i primi due posti, alle 19.45.

Al torneo, che ha tra i suoi sponsor anche l’azienda trevigiana Sport System, non mancheranno ospiti importanti tra cui Alberto Toniolo, ex giocatore di serie A, Roberto Pellizzaro, già giocatore, allenatore e dirigente della Pallacanestro Vicenza, e Marina Pirani, giocatrice della nazionale femminile, ed eventi collaterali. Tra questi, la tradizionale sfida del tiro da tre punti tra alcuni giocatori delle squadre, e una gara di tiro che coinvolgerà due spettatori tra il pubblico.

Squadre partecipanti

Nel suo palmarès la Virtus Roma, tornata in serie A proprio al termine dell’ultima stagione, vanta una Coppa dei Campioni e una Coppa Intercontinentale, insieme a uno scudetto.

È ricco anche il palmares di Treviso, che ha da pochissimo riabbracciato il massimo campionato: tra il 1992 e il 2007 sono stati 5 gli scudetti, 8 i trionfi in Coppa Italia e 4 quelli in Supercoppa Italiana.

Sarà tra le protagoniste del prossimo torneo di serie A anche Trieste, tornata tra le grandi squadre nel 2018 (anno in cui è arrivato anche il titolo di Campione d’Italia Dilettanti) con una finale di Coppa Korac, sponsorizzata da Bepi Stefanel, di coach Tanjevic, nella quale giocavano campioni del calibro di Bodiroga, Gentile e Fucka.

Decisamente nobile anche il palmarès del Kapfenberg, vincitore di sei titoli nazionali in Austria, gli ultimi nel 2017 e 2018, di cinque Coppe d’Austria e cinque Supercoppe d’Austria.

Sarà anche un’occasione ghiotta per vedere in azione, alle loro primissime uscite, i nuovi acquisti delle quattro formazioni partecipanti.

Informazioni e biglietti

Il biglietto, valido per un’intera giornata di gare, avrà il costo di 15 euro (10 euro per gli under 12), ma ci sarà la possibilità di acquistare anche un mini abbonamento valido per tutte le partite del torneo, al costo di 25 euro (15 euro per gli under 12).

Le prevendite sono già aperte.

Per tutte le info su gruppi e prenotazioni: luigipozza@gmail.com – vgasta@tin.it.