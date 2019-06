Tutto esaurito al Teatro Olimpico per Philippe Daverio

Già da alcuni giorni si registra il tutto esaurito al Teatro Olimpico in occasione dell’appuntamento in programma martedì 11 giugno che vedrà come protagonista Philippe Daverio. L’iniziativa, inserita nell’articolato cartellone del Festival della Bellezza, rassegna culturale organizzata a Verona per il sesto anno consecutivo, in cui per la prima volta rientra anche Vicenza, vedrà il noto storico e critico dell’arte intervenire sul tema “Palladio e lo spirito della forma”.

“Il successo riscosso dall’iniziativa dimostra che invitare personalità di elevato spessore culturale nel gioiello di Palladio è una proposta che si dimostra vincente – dichiara il consigliere comunale Simona Siotto, promotrice dell’iniziativa vicentina -. Inoltre ritengo sia un’opportunità rientrare nel Festival della Bellezza che si sviluppa principalmente a Verona e che per questo consente di veicolare l’immagine di Vicenza e del Teatro Olimpico attraverso canali differenti dai consueti. È nostra intenzione partecipare anche alla prossima edizione mettendo a disposizione il Teatro Olimpico e altre sedi prestigiose per uno o più appuntamenti in modo che Vicenza diventi sede stabile di un festival che ha la peculiarità di creare un dialogo tra varie forme culturali”.

Il Festival della Bellezza, che quest’anno ha come tema “L’anima e le Forme”, prevede 29 appuntamenti, dal 28 maggio al 16 giugno, a Verona (Teatro Romano, Giardino Giusti, Teatro Filarmonico, Arena), Vicenza (Teatro Olimpico), Mantova (Teatro Bibiena) e a Gardone Riviera (Teatro del Vittoriale).