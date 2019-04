Tutto ciò che ci influenza ancora prima di nascere

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

In che modo l’ambiente può modificare il benessere fisico e psicologico dell’individuo già a partire dal periodo immediatamente prima del suo concepimento?

Sergio Pecorelli, professore Emerito di Ginecologia e Ostetricia all’Università degli Studi di Brescia e presidente della Giovanni Lorenzini Medical Foundation di New York ne parlerà sabato 13 aprile alle 18.15 presso la Health & Quality Factory Zambon

(Via della Chimica, 9 – Vicenza). L’incontro è organizzato dalla Fondazione Zoé – Zambon Open Education nell’ambito della campagna “I primi mille giorni”.

Pecorelli è stato l’iniziatore del “Progetto dei primi mille giorni”, studiando le interazioni tra gli stili di vita, l’ambiente e il genoma umano durante la gestazione e i primi due anni di vita, includendo anche il periodo pre-concepimento per entrambi i genitori.



Con un’esposizione vivace e accattivante spiegherà che il modo in cui viviamo, gli stili di vita e i comportamenti che adottiamo, i fattori di stress, il grado di inquinamento che ci circonda hanno un’influenza determinante sulla qualità delle cellule germinali prima, e sui tessuti in formazione del bambino poi. Nel periodo embrio-fetale e subito dopo la nascita la plasticità del suo organismo infatti è massima e risente positivamente o negativamente dell’ambiente, tanto da determinare in modo permanente la salute della persona adulta che diventerà. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.