Tutti negativi i test rapidi effettuati sui 200 studenti dell’Irigem di Rosà

Seconda giornata di monitoraggio anti-covid per la scuola della formazione professionale I.RI.GEM., con circa 200 test rapidi effettuati sugli studenti e sul personale docente e amministrativo della sede di Rosà: anche oggi, tutti i tamponi sono risultati negativi.

“Plaudo allo sforzo, anche economico, compiuto da questa scuola della formazione professionale, che speriamo possa presto essere riconosciuto come spesa a carico del Servizio Sanitario Nazionale nell’ambito di questa emergenza covid, come caldeggiato anche dal Presidente Luca Zaia. Una scelta, quella di I.RI.GEM., che ci permette di partire con il piede giusto, un precedente da tenere in considerazione. I ragazzi si sentiranno così maggiormente responsabilizzati nei propri comportamenti: il che non deve significare limitare la propria vita sociale, sportiva, ma coniugare le nuove regole comportamentali con il buon senso, proprio per mantenersi protetti dal virus” afferma l’Assessore Regionale all’Istruzione Elena Donazzan.

“La scuola può essere, come ho sempre sostenuto, il luogo più sicuro e soprattutto l’ambiente in cui si possono apprendere le nuove regole comportamentali a cui, nostro malgrado, dobbiamo adeguarci” ha concluso l’Assessore.

