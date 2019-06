Tutti malgari provetti con “Bimbo in Malga”

Avete mai fatto il formaggio? Oppure piantato della buona verdura? O sapete come vivono le mucche e le galline? E i malghesi? Chi sono? Un appuntamento a tutta natura per le famiglie nella natura è “Bimbo in Malga”, che si svolgerà nelle malghe del Monte Paù di Caltrano. A Malga Carriola, Malga Paù e Malga Serona, infatti, si potranno conoscere i malghesi e la loro vita in alta quota, scoprire gli animali che vivono nelle malghe e scoprire i segreti di una natura intatta. Sei gli appuntamenti organizzati da JeEvent Studio nel comprensorio del Monte Paù nel Comune di Caltrano: sabato 29 giugno e 13 luglio a Malga Carriola nella fattoria didattica di Simone, sabato 6 luglio e 10 agosto si potranno conoscere le mucche di Malga Pau e come si coltivano le erbe; sabato 27 luglio e sabato 17 agosto invece aMalga Serona per fare il formaggio in compagnia di Davide.

Prenotazione al numero 349/0076830 (Lara)