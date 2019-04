Tutti gli orari della 28^ Salita del Costo

Con la pubblicazione del ricco elenco iscritti si è chiuso il cerchio della fase di preparazione dell’attesa gara vicentina e ora inizia quella che si va ad iniziare quella decisiva, con i tre giorni clou da venerdì 5 a domenica 7 aprile.

S’inizia oggi, venerdì, con le verifiche sportive ospitate presso l’azienda FOC Ciscato a Caltrano nella fascia oraria 13 – 18.30 e successivamente con le tecniche dalle 13.30 alle 19.

Alle 19.30, presso il Municipio di Cogollo del Cengio – sede della Direzione Gara – la pubblicazione dell’elenco degli ammessi alle manches di prova di sabato 6: la prima prevista dalle 9.45 e la seconda con inizio, sempre indicativo, alle 15.30.

Le vetture s’incolonneranno dalla località Bramonte all’inizio della strada provinciale 349 che resterà chiusa al traffico durante i due turni di prova del sabato e alla domenica per tutta la gara coi seguenti orari: sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18; domenica dalle 7.30 alle 15.

La viabilità ordinaria subirà quindi delle modifiche e sono già stati installati alle uscite Dueville, Thiene e Piovene Rocchette dell’autostrada A31, dei pannelli informativi indicanti le alternative per raggiungere Asiago e le località limitrofe nelle fasce orarie in cui la strada sarà chiusa.

La premiazione verrà effettuata presso il Municipio di Cogollo del Cengio in Piazza Libertà, un’ora dopo l’apertura del parco chiuso, indicativamente verso le ore 17.30.

Come per gli anni scorsi è previsto nella giornata di domenica, un servizio navetta per gli spettatori. Sarà attivo dalle 7 alle 9 con tre diverse linee: due da Cogollo e precisamente dal Supermercato Prix la 1 e dall’Acquedotto la linea 2. La numero 3 partirà invece da Treschè Conca presso l’ufficio d’informazione turistica, dopo il traguardo della gara. Il servizio di andata e ritorno ha un costo di 3 euro, mentre il biglietto per assistere alla gara ne costa 5