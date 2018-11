Tutti gli eventi di Arzignano fino al 2 dicembre

LABORATORIO CORSI

IN BIBLIOTECA

LA CREATIVITÀ PRENDE FORMA

Appuntamento unico, sabato 1 Dicembre sala secondo piano

Il laboratorio sarà per i piccoli partecipanti un’occasione per scoprire la modellazione 3D e trasformare le proprie idee in oggetti reali attraverso attività creative e divertenti.

Docente: Jessica Redeghieri è insegnante di scuola dell’infanzia, specializzata nelle tecnologie creative.

Assistente d’aula Bruno Bruna, presidente della Associazione culturale Connessioni Didattiche

Date: sabato 1 Dicembre

Orario: dalle 10:30 alle 12:00. Dalle 11:30 condivisione del laboratorio con i genitori

Quota di partecipazione: 15 euro

Iscrizioni entro: lunedì 26 novembre

Età minima: 4 anni

Età massima: 6 anni

VISTI DA DENTRO: VIAGGIO A LONDRA

Appuntamento unico, Sabato 1 dicembre

Siamo sicuri che Londra sia proprio come ce la immaginiamo?

L’idea alla base di questo intervento è che lo stereotipo è prima di tutto uno strumento di conoscenza, strumento che ci permette di semplificare la complessità dell’essere umano nel momento dell’incontro con il diverso. C’e quindi un valore sano dello stereotipo, che però viene perso quando ci affidiamo ad esso in maniera troppo rigida. In un viaggio di scoperta o in un’esperienza di vita in un altro paese possiamo invece usare lo stereotipo come modello iniziale, che può essere confermato o abbandonato a seconda delle nostre reali esperienze di incontro con l’altro.

Gli argomenti toccati saranno la metropoli multiculturale, il multi village londinese, il pub, la Londra dei teatri, la park life, l’incapacitá linguistica degli inglesi, oltre a vari ed eventuali

Docente: Giovanna Arici lavora come accompagnatrice turistica, avendo fatto così del viaggio la sua professione.

Date: sabato 1 dicembre

Orario: 14.30

Quota Di Partecipazione: 5 euro

Iscrizioni: entro lunedì 26 novembre

Eta’ Minima: 16 anni

PORTARE I BIMBI IN FASCIA

Incontro unico, sabato 1 dicembre – mattino



Un incontro gratuito per conoscere i benefici del portare il bambino a stretto contatto, imparare a conoscere i bisogni del neonato, i vantaggi del portare i bambini con supporti adatti.

Impareremo come cambia il percorso del portare con la crescita del bambini e a riconoscere un supporto ergonomico. Si parlerà di sicurezza , anche con accenni all’anatomia.

Docente: Anna Giulia finetto, consulente e istruttrice formata Clauwi Trageschule

Date: sabato 1 dicembre

Orario: ore 10.00 – 12.00

Quota di partecipazione: gratuito

Iscrizioni: entro lunedì 26 novembre

Età minima: 18 anni

LLUMINIAMO IL NATALE

Incontro unico, sabato 15 dicembre – mattino, sala primo piano

Il laboratorio sarà per i piccoli partecipanti un’occasione per creare il proprio biglietto d’auguri luminoso con LED, inchiostro conduttivo e… tanta fantasia.

Docente: Jessica Redeghieri, Formatrice STEAM per ragazzi e insegnanti. Coordinatrice del progetto Girls Code It Better.

Assistente d’aula Bruno Bruna, presidente della Associazione culturale Connessioni Didattiche

Date: sabato 15 dicembre

Orario: dalle 10:30 alle 12:00.

Dalle 11:30 condivisione del laboratorio con i genitori

Quota di partecipazione: 15 euro

Iscrizioni: entro lunedì 10 dicembre

Età minìma e massima : 4—6 anni

DED MOROZ E SNEGUROCHKA – FAVOLE INVERNALI DELLA TRADIZIONE RUSSA

Appuntamento unico, sabato 15 dicembre

Zimuscka Zima vi invita a conoscere Ded Moroz e la sua nipotina Snegurochka, a trovare la loro casa e a scoprire come raggiungerla.

Una favola popolare russa tutta da scoprire e da animare realizzando un tipico oggetto natalizio della tradizione russa. Incontro dedicato ai bambini accompagnati dai genitori

Docente : Irina Yunalaynen, presidente dell’Associazione russa “Arinka”. Date: Sabato 15 dicembre

Orario: ore 10.00

Quota di partecipazione: 5 euro

Iscrizioni: entro lunedì 10 dicembre

Età minima e massima: 3 – 8 anni

MOSTRE

IN BIBLIOTECA

C’ERA UNA VOLTA . . .

ARZIGNANO RACCONTATA DA VECCHI SCATTI FOTOGRAFICI ORA RECUPERATI

Dal pomeriggio di martedì 27 novembre, e fino a sabato 15 dicembre saranno esposti in Biblioteca una 40 di scatti originali che raccontano la storia di Arzignano dagli anni della Seconda Guerra mondiale fino agli anni ’70.

La quaranta foto messe in mostra sono una piccolissima parte del vasto vasto patrimonio fotografico in possesso della Biblioteca Civica G. Bedeschi: si parla di quasi un migliaio fra fotografie, negativi e diapositive donate alla biblioteca dai cittadini di Arzignano.

La mostra è parte del progetto Regionale “Punti di Vista. Sguardi diversi sul territorio Veneto” che ha permesso, fra le altre cose un importente lavoro di digitalizzazione e archiviazione di migliaia fra fotografie, negativi e lastre fotografiche.

Si tratta di un vero e proprio tesoro che, dall’”Archivio Pellizzari” alle donazioni del Professor Antonio Boscardin, dall’Archivio Severino Chiarello Monforte alle migliaia di fotografie “sparse” donate alla biblioteca dai cittadini, raccontano la storia di Arzignano dai primi anni ‘30 agli anni ’80.

EVENTI AD ARZIGNANO E DINTORNI

Dal 26 novembre al 2 dicembre 2018

LUNEDÌ 26 NOVEMBRE

ARZIGNANO

CINEMA

ANIMALI FANTASTICI 2, di David Yates. Con Johnny Depp. Ore 21

TUTTI LO SANNO di Asghar Farhadi. Con Penélope Cruz. Ore 21.15

ROBIN HOOD l’origine della leggenda di Otto Bathurst. Ore 21.30

Dal lunedì al giovedì ingresso € 5,50 / 3D € 7,50 (esclusi festivi, prefestivi, prime visioni).

Dettagli: http://charliechaplincinemas.blogspot.it/

MARTEDÌ 27 NOVEMBRE

ARZIGNANO

CINEMA

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE

ARZIGNANO

CINEMA

IN PROVINCIA

MONTECCHIO MAGG.RE

EVENTO. Ore 20.30, auditorium Scuola Secondaria di primo grado “Anna Frank”, via Zannato.

Ivan Vadori, giornalista ed autore, presenta il docu film “La Voce di Impastato”, 2013.

MONTECCHIO MAGG.RE

TEATRO. Ore 21.00, Teatro Sant’Antonio, via Pieve 6

Milena Vukotic e Maximilian Nisi nello spettacolo “UN AUTUNNO DI FUOCO” di Eric Coble. Regia di Marcello Cotugno.

Info: Ufficio Cultura 0444 705737

manifestazioni@comune.montecchio-maggiore.vi.it

www.comune.montecchio-maggiore.vi.it

GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE

IN PROVINCIA

CASTELGOMBERTO

CINEMA. Ore 20.30, cinema Lux. Proiezione del film “In guerra per amore”, Regia di Pif. Un film con Pif, Andrea Di Stefano, Sergio Vespertino, Maurizio Bologna, Miriam Leone. Genere Drammatico – Italia, 2016, durata 99 minuti. www.comune.castelgomberto.vi.it

VO’ DI BRENDOLA

CINEMA. Ore 21.00, sala della comunità. Proiezione del film “A STAR IS BORN”. Regia di Bradley Cooper. Genere Drammatico – USA, 2018, durata 135 minuti. Con Bradley Cooper, Lady GaGa. www.saladellacomunita.com

CHIAMPO

SALONE ORIENTAMENTO. Orientarsi nel mondo delle scuole superiori – Evento Informagiovani. Ore 16.00, Biblioteca “Zanella”, ultimo piano. Evento rivolto a genitori e ragazzi per incontrare i docenti dei diversi istituti scolastici superiori del territorio.

Info: informagiovani@comune.chiampo.vi.it

MONTECCHIO MAGGIORE

SALUTE. Ore 20.30, Sala polivalente IPAB “La Pieve”, Via Pieve 28 Montecchio Maggiore

Conferenza “Le Demenze: molte realtà diverse. Quali risorse?”, relatore Dott. Gianni Moro.

Info: 0444 479334

MONTECCHIO MAGGIORE

CINEFORUM. Ore 21.00, Cinema Teatro San Pietro, via Matteotti

Proiezione del film “Girl” diretto da Lukas Dhont, con Victor Polster e Arieh Worthalter. Drammatico (durata 105 minuti).

Info: www.parrocchiasanpietromontecchio.it

VENERDÌ 30 NOVEMBRE

IN PROVINCIA

LONIGO

MUSICA. Ore 21.00, Teatro Comunale. “DA CAPORETTO AL PIAVE” Massimo Bubola in concerto.

VO’ DI BRENDOLA

CINEMA. Ore 21.00, sala della comunità. Proiezione del film “A STAR IS BORN”. Regia di Bradley Cooper. Genere Drammatico – USA, 2018, durata 135 minuti. Con Bradley Cooper, Lady GaGa. www.saladellacomunita.com

SABATO 1 DICEMBRE

ARZIGNANO

_ NATALE IN ARZIGNANO

Dalle ore 15.30, piazze del Centro

MERCATINO SOLIDALE DI NATALE

con la Pro Loco e le associazioni di volontariato del territorio

DAMA DI NATALE e l’incanto del canto

Intrattenimento di luci e bolle di sapone

Dalle ore 17.00, piazze del Centro

ACCENSIONE DELL’ALBERO

IN PROVINCIA

CASTELGOMBERTO

TEATRO. Ore 20.45, cinema Lux. Compagnia Teatro di Sabbia “AMORE SPARAMI”, Regia di Melissa Franchi. www.comune.castelgomberto.vi.it

VO’ DI BRENDOLA

CINEMA. Ore 21.00, Sala della Comunità. Proiezione del film “ZANNA BIANCA”, regia di Alexandre Espigares. Un film con Toni Servillo, Virginie Efira, Raphaël Personnaz, Dominique Pinon, Nick Offerman.

Genere Animazione – Francia, Lussemburgo, USA, Durata 80 minuti. www.saladellacomunita.com



DOMENICA 2 DICEMBRE

ARZIGNANO

_ NATALE IN ARZIGNANO

Dalle ore 15.30, piazze del Centro

MERCATINO SOLIDALE DI NATALE

con la Pro Loco e le associazioni di volontariato del territorio

MARCHING BAND di NATALE

animazione con brani Jazz, Pop, Funk strizzando l’occhio al Natale

ZWEI KARTOFFELN! Due avventurieri del Natale

Dicono di lavorare per Babbo Natale,parlano lingue strane e sono attrezzati di mezzi volanti non convenzionali…

TEZZE DI ARZIGNANO

_ NATALE IN ARZIGNANO

Dalle ore 16.00

ANIMAZIONE PER I PIU’ PICCOLI

con maghi e trampolieri

ACCENSIONE DELL’ALBERO