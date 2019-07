Tutela dei minori, Fratelli d’Italia deposita una mozione

Oggi il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia, in aderenza all’iniziativa lanciata dal Presidente nazionale On. Giorgia Meloni, ha depositato unamozione che impegni il Sindaco e la Giunta del Comune di Vicenza a porre in essere una serie di iniziative a favore dei minori dati in affido, con lo scopo di scongiurare illeciti di diversa natura. – Spiega il Portavoce del Circolo Cittadino Eleonora Garzia – L’esigenza di portare in Comune questa iniziativa – prosegue Eleonora Garzia – nasce dalla totale convinzione di Fratelli d’Italia di dovere di tutela incondizionata dei minori ad ogni livello: statale, regionale e comunale.

Con questa mozione – insiste il Consigliere comunale Roberto D’Amore, Capogruppo del Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia – si è voluto porre l’accento su una vicenda gravissima, che ha rivelato come sia indispensabile alzare il livello di vigilanza sui nostri figli.

L’indagine “Angeli e Demoni” avviata dalla Procura della Repubblica di Reggio Emilia si riferisce a situazioni di malfunzionamento dei Servizi Sociali della Val D’Enza – prosegue il Consigliere comunale Andrea Berengo – e parrebbe far emergere un quadro alquanto drammatico e allarmante, soprattutto – insiste il Consigliere comunale Nicolò Naclerio – ove si rilevasse un giro di affari economici di natura illecita per centinaia di migliaia di euro e situazioni ove i minorenni, oggetto di procedure di affido, parrebbero essere vittime di maltrattamenti ed abusi, anche di natura sessuale.

Con questa mozione si impegna la Giunta ad attivare tutte le iniziative necessarie a scongiurare illeciti di diversa natura a danno dei minori, viste le criticità rilevate nell’attuale sistema di affido dei minori – conclude il Capogruppo di Fratelli d’Italia Roberto D’Amore.